Педагог Подсухина призвала родителей не критиковать детей за двойки в школе, а взаимодействовать с ними

Руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Виктория Подсухина в беседе с «Известиями» рассказала, как помочь ребенку исправить плохие оценки в школе.

Сперва педагог порекомендовала отправить ученика на предметное тестирование, чтобы ребенок смог понять, где у него пробелы.

«Здесь может быть множество разных вариантов: недостаточно мотивации, отсутствует интерес к конкретному предмету, „хромают“ знания по предмету», — сказала эксперт.

Иногда неудачи в школе связаны с неуверенностью в себе и своих силах. Таким ученикам пойдет на пользу общение с психологом. Также важным фактором является поддержка родителей и друзей, добавила Подсухина.