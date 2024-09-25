Педагог Подсухина посоветовала выпускникам тренировать навык написания сочинений

Выпускникам 11 классов рекомендуется заранее приступить к подготовке к написанию итогового сочинения, поскольку оно является необходимым условием для допуска к государственной аттестации. Такой совет в в беседе с «Газетой.ru» дала педагог Виктория Подсухина.

По ее мнению, для успешного написания сочинения важно регулярно тренироваться. Чем больше работ на разнообразные темы напишет ученик, тем проще ему будет на экзамене. Эксперт также напомнила, что объем сочинения должен составлять не менее 250 слов и оно должно быть написано полностью самостоятельно.

Если выпускник испытывает неуверенность, рекомендуется обратиться за помощью к репетиторам, добавил сайт KP.RU.