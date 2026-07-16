Педагог Плинюс предложила рассмотреть целевое обучение при поступлении в вуз

Эксперт Минпросвещения, педагог-психолог Галина Плинюс рассказала в беседе с ТАСС , что делать абитуриентам, которые не смогли поступить на выбранное направление.

По словам специалиста, после неудачи важно справиться с эмоциями и проанализировать причины.

«Есть варианты, которые следует рассмотреть с точки зрения психологической и практической целесообразности, как, например, целевое обучение. Многие высшие учебные заведения выделяют места для абитуриентов, заключивших договор с работодателем», — отметила педагог.

Она напомнила, что университеты в других регионах могут предлагать менее высокие проходные баллы, сохраняя при этом качество образовательных программ, добавил «Ридус».