Педагог Ольховская заявила, что влияние учебной нагрузки на детей напрямую зависит от их возраста

Председатель Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев предложил провести ревизию некоторых дисциплин школьного образования. Речь идет о математике, физике и химии. О том, почему нельзя перегружать первоклассников, в эфире Общественной службы новостей рассказала детский писатель, педагог, антрополог Юлия Ольховская.

Педагог заявила, что влияние учебной нагрузки на детей напрямую зависит от их возраста. По ее словам, для учеников начальной школы перегрузка уроками может негативно сказываться на мотивации: у детей может не хватать желания и интереса готовиться к каждому следующему учебному дню.

Однако по мере взросления и перехода в среднюю, а затем и в старшую школу мотивация учеников крепнет. Они начинают понимать, зачем им нужен такой объем нагрузки и количество предметов, простраивают межпредметные связи и включаются в образовательную и интеллектуальную работу со все большим интересом.