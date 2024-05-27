Педагог Неверова посоветовала начинать подготовку к ЕГЭ уже после 9-го класса

Чтобы снизить уровень стресса перед ЕГЭ и заранее заложить необходимый фундамент знаний, нужно начинать подготовку к итоговым испытаниям уже летом после девятого класса. Таким мнение поделилась с «Газетой.Ru» руководитель департамента преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Полина Неверова.

По ее словам, нужно начать с грамотного тайм-менеджмента. Стоит распланировать, как и когда ребенок будет изучать различные предметы.

«Не лишним будет прибегнуть к помощи онлайн-школ с летней программой или репетиторов. Зачастую групповые занятия по летней программе дополнительно мотивируют школьника, так как ученики могут сравнивать свой прогресс», — отметила педагог.

Она добавила, что также уже после девятого класса лучше определиться со специальностью и вузами, в которые будет поступать ребенок. Это позволит грамотнее распланировать подготовку к ЕГЭ.