Педагог Лутовинов назвал нецелесообразным ввод классического школьного образования с шести лет

Вводить классическое школьное образование с шести лет нецелесообразно. Такое мнение в беседе с ИА НСН озвучил учитель истории и обществознания, учитель года — 2022 Дмитрий Лутовинов.

По словам собеседника агентства, вместо этого можно интегрировать детсад с образовательной программой («предшколу»), включающей развивающие занятия, обучение чтению и письму.

«Я бы свою дочь не хотел отдавать в школу с шести лет, с другой стороны, она уже ходит на подготовительные курсы, где учат читать, писать, есть развивающие занятия», — добавил он.

Замминистра дошкольного и школьного образования Узбекистана Сардор Раджабов заявил в интервью телеканалу Uzbekistan 24, что в стране планируется поэтапно ввести двенадцатилетнее школьное образование. Дети начнут ходить в первый класс с шести лет.