Педагог Луховицкий: школьники выбирают обучение на дому, чтобы лучше подготовиться к ЕГЭ

В России с 2016 года выросло число детей, которые предпочли обучаться на дому. Это объясняется желанием лучше подготовиться к ЕГЭ и дополнительным вступительным в вузы, рассказал ИА НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.
По словам эксперта, обычно дети уходят на семейное образование в старших классах. Вместе с родителями они считают, что общие дисциплины в школе изучать не нужно. Кроме того, многих взрослых пугает появление новых предметов.
Например, некоторые родители не видят никакого смысла тратить время ребенка на изучение семьеведения или подобных предметов, отметил Луховицкий.
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