Педагог Ковалев негативно оценила идею сокращать время обучения в школах

Она отметила, что это приведет к множеству негативных последствий. Ковалева причислила себя к группе экспертов, выступающих против сокращения учебного времени, уверяя, что продолжительность образовательного процесса влияет на развитие стран.

Она указала, что по международным исследованиям, с которыми она работает более 20 лет, одним из ключевых показателей качества образования является продолжительность обучения. Лидирующие страны мира переходят на 12- или даже 13-летнюю программу, в то время как государства БРИКС также придерживаются 12-летнего обучения. Сокращение сроков, по ее мнению, может нарушить важные законы возрастной и социальной психологии.