Педагог Гартман спрогнозировала переизбыток учителей в России

Демографический кризис 90-х может привести к уменьшению количества потенциальных учеников и, как следствие, к избытку педагогов. Такое мнение высказала учитель русского языка и литературы Татьяна Гартман в беседе с радиостанцией Sputnik .

По словам эксперта, в условиях нехватки учеников школы будут вынуждены более тщательно подходить к выбору педагогических кадров.

«Сейчас школы готовы брать почти любого, кто согласится вести уроки —даже студентов журфака вместо учителей литературы. Но если через несколько лет демографический спад сократит число учеников, а целевой набор педагогов заработает в полную силу», — пояснила специалист.

Гартман также отметила, что сама профессия объединяет как талантливых сотрудников, так и тех, кто исполняет обязанности формально. В будущем система образования избавится от слабых преподавателей и станет привлекать только мастеров своего дела, что повысит качество обучения, добавила учитель.