Педагог Чередилина: при выборе профессии подросткам необходимо помочь развеять иллюзии

Дети, родившиеся с 2010 года (поколение альфа), чаще всего хотят работать продавцами, курьерами, барменами и кассирами. Подростки мечтают о высоком доходе, однако выбрать подходящую профессию им мешают иллюзии, рассказала kp.ru кандидат педагогических наук Мария Чередилина.

По ее словам, иллюзии появляются из-за узкого кругозора. Помочь в этой ситуации и направить ребенка в правильную сторону могут взрослые. Важно, чтобы дети не боялись задавать вопросы и доверяли родителям в любом возрасте.

Прежде всего, стоит вместе с подростком проанализировать его желания и интересы, затем сопоставить их со способностями, а уже после изучить рынок труда, исключая романтическое представление о профессии, посоветовала специалист.