Педагог Алексеева допустила проблемы при переходе к новой системе высшего образования

В 2023 году на основании указа президента России Владимира Путина стартовал пилотный проект по изменению структуры высшего образования в РФ. Свое мнение высказала кандидат педагогических наук Валерия Алексеева в беседе с «Известиями» .

Основные задачи реформы включают усиление практической подготовки студентов в соответствии с потребностями экономики, развитие проектной деятельности и формирование бизнес-ориентированного мышления, а также обеспечение технологического суверенитета страны.

По словам педагога, переходный период неизбежно сопровождается сложностями. Потребуется переработка учебно-методических комплексов, корректировка дисциплин и контроль качества обучения, что усилит давление на преподавательский состав.

При этом эксперт выразила уверенность, что по мере завершения перехода система стабилизируется, а педагоги смогут сосредоточиться на формировании итоговой модели выпускника, отвечающей требованиям быстро меняющегося рынка труда.