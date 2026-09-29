Педагог Адамсон подчеркнула, что кружки не должны мешать сну и учебе ребенка

Заместитель директора по воспитательной работе Колледжа городских предпринимателей Алена Адамсон заявила, что количество кружков само по себе не определяет нагрузку на ребенка. По ее словам, важно учитывать его самочувствие, сон, учебу и желание продолжать занятия, пишет «Газета.Ru» .

Специалист Адамсон советует пересмотреть расписание ребенка, если кружки мешают сну, отдыху или учебе, а также негативно влияют на его эмоциональное состояние. Чрезмерная нагрузка может привести к потере интереса даже к любимым занятиям, отметил RT.

Эксперт подчеркнула, что выбор секций должен основываться на желаниях самого ребенка, а не на амбициях родителей.