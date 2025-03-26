Педагог Адамский: профориентация требует честного разговора, а не агитации

Научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал мнение о необходимости честного подхода в работе со школьниками и студентами, касающейся выбора профессии.
Специалист подчеркнул важность предоставления информации о всех плюсах и минусах конкретной специальности.
«Профориентацию надо рассматривать как честный разговор, что тебя там ждет. Когда тебя агитируют — это плохая профориентация», — отметил педагог.
Адамский добавил, что результатом правильной профориентации является сознательное решение учеников о выборе будущей профессии.
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