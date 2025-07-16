Педагог Адамский призвал неопределившихся с профессией выпускников поступать на «классический» факультет

Научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал мнение о том, что фундаментальное образование — хороший выбор для выпускников, которые еще не нашли свое призвание.

Специалист призвал родителей и учеников не переживать по поводу отсутствия раннего выбора профессии. Он указал, что хорошее базовое образование дает всестороннее развитие и открывает возможности успешной адаптации к будущим потребностям рынка труда страны.

«Если не знаешь, куда идти, не знаешь, где твоё предназначение, то нужно получать фундаментальное классическое образование. Я очень это поддерживаю», — отметил эксперт.

Адамский также акцентировал внимание на преимуществах общего академического курса перед преждевременной специализацией.