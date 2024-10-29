Педагог Абрамовская заявила, что школа готовит ученика к ЕГЭ на каждом уроке

Поступая в школу, ученик сразу начинает готовится к ЕГЭ, это происходит на каждом уроке, и качество знаний во многом зависит от того, насколько ребенок сам хочет получить знания. Таким мнением поделилась председатель предметной комиссии ЕГЭ по русскому языку Людмила Абрамовская, передала «Вечерняя Москва».

По ее словам, если школьник хорошо учится, вимательно слушает учителя, занимается дома и выполняет все задания, ему не нужна специальная подготовка к ЕГЭ. Все вопросы, которые там есть, преподают на уроках, и задача ребенка — просто впитывать материал.

То же самое касается и репетиторов. Абрамовская уверена, что, по крайней мере, в столичных школах процесс обучения построен так, что каждый ученик получает достаточное количество знаний, и ему не требуется дополнительная помощь.