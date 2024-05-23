Патриотические песни включат в школьную программу в 2024 году

Депутат Колунов: патриотические песни могут войти в программу школ в этом году

Песни Олега Газманова, группы «Любэ», Shaman и других исполнителей могут войти в школьную программу уже с сентября 2024 года. Как рассказал 360.ru депутат Госдумы Сергей Колунов, в ближайшее время инициативу рассмотрят с привлечением экспертов образовательной отрасли и родительского сообщества.

«До конца текущей, весенней сессии, на ближайших неделях, мы намерены провести широкие обсуждения инициативы, поддержанной Минпросвещения, на площадке профильного комитета Госдумы по образованию. Пригласим представителей родительского и учительского сообществ, профильных ведомств, экспертов. Наша цель — положить инициативу, что называется, „на бумагу“. Перейти непосредственно к ее реализации», — рассказал Колунов.

О том, что песни Shaman, Газманова и «Любэ» могут войти в школьную программу, впервые заговорили еще весной нынешнего года. По словам Сергея Колунова, это неполный список — вполне вероятно, что и творчество других российских музыкантов начнут изучать в школах. Минпросвещения положительно оценило эту инициативу.