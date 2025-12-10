Патриарх Кирилл встретился с учителями со всей страны

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с учителями в стенах храма Христа Спасителя. На встречу приехали более тысячи педагогов со всей России.

Владыка отметил, что учитель передает ученикам не только знания, но и нравственные ценности.

«Мы знаем, как много талантливых людей не состоялись по причине различного рода пороков, включая лень, алкоголизм», — добавил он.

Одним из главных достижений стало исключение из законодательства понятия «образовательные услуги». Это позволило поддержать учителей и значительно поднять престиж профессии.

«Профессия учителя — это никакая не услуга, это миссия», — подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов.

Особое внимание уделили вопросу сотрудничества школы и семьи. Кроме того, с 1 сентября в школах появится предмет «Духовно-нравственная культура России».