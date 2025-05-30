Парламентарии предложили ввести в школах программы по здоровому образу жизни

В Государственной думе РФ рассматривается инициатива по внедрению в образовательных учреждениях программ, направленных на формирование здорового образа жизни среди учащихся. Об этом «Парламентской газете» сообщил председатель Комитета по охране здоровья Сергей Леонов.

По его словам, подобные меры необходимы для улучшения физического состояния подростков, учитывая снижение уровня их активности по сравнению с предыдущими поколениями. Леонов подчеркнул, что физическая активность играет ключевую роль в развитии молодого организма и влияет на умственные способности, написало радио Sputnik.

Для реализации этой идеи предлагается развивать спортивную инфраструктуру школ, включая строительство новых спортивных залов и площадок. Также планируется обсудить эту тему на правительственном часе 11 июня.

«Важно мотивировать детей искренне заниматься физической культурой, уделяя особое внимание тем, у кого есть ограничения по здоровью», — отметил депутат.

Кроме того, он предложил внедрить комплексные программы «Школы здорового образа жизни», чтобы информировать подростков о вреде курения, употребления алкоголя и наркотиков.