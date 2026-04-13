Озвучены результаты устного экзамена по русскому языку в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде 211 девятиклассников не прошли устный экзамен по русскому языку. Это стало известно изданию NewsNN , которое ссылается на городской департамент образования.

Всего экзамен сдавали 15 327 учеников. Успешно справились 14 804 ученика (96,6%), 211 учеников (1,4%) не сдали экзамен, 312 учеников (2%) не пришли на экзамен по уважительной причине.

Для тех, кто не сдал экзамен с первого раза или пропустил основную дату, предусмотрены два дополнительных дня пересдачи — 11 марта и 20 апреля 2026 года.