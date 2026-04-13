Озвучены результаты устного экзамена по русскому языку в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде 211 девятиклассников не прошли устный экзамен по русскому языку. Это стало известно изданию NewsNN, которое ссылается на городской департамент образования.
Всего экзамен сдавали 15 327 учеников. Успешно справились 14 804 ученика (96,6%), 211 учеников (1,4%) не сдали экзамен, 312 учеников (2%) не пришли на экзамен по уважительной причине.
Для тех, кто не сдал экзамен с первого раза или пропустил основную дату, предусмотрены два дополнительных дня пересдачи — 11 марта и 20 апреля 2026 года.
