Ozon предоставит стипендию 220 победителям Всероссийской олимпиады школьников

Ozon стал партнером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Компания будет начислять стипендию 11-классникам, которые победили в олимпиаде и в этом году поступят в вуз.

Каждый будущий студент получит от маркетплейса 135 тысяч рублей за первый год обучения. Ежемесячный размер стипендии — 15 тысяч рублей, выплаты стартуют в октябре.

Школьный этап Всероссийской олимпиады начался в сентябре, а заключительный проходил с марта по апрель в 18 регионах. В мероприятии приняли участие более восьми тысяч учащихся, которые проверили свои знания по 24 направлениям: социально-гуманитарным, точным и естественным предметам.

Обладателями стипендии Ozon стали 220 школьников, набравших наибольшее количество баллов. Из них 94 человека — из Москвы, 37 — из Подмосковья, 22 — из Санкт-Петербурга, 17 — из Татарстана, шесть — из Чувашской Республики и четыре — из Краснодарского края. В список регионов-лидеров по количество победителей вошли Новосибирская и Ростовская области, Республика Башкортостан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Приморский край, Самарская, Архангельская, Свердловская и Кировская области.

«Мы поддерживаем молодых людей в получении качественного высшего образования. Школьники и студенты — это наше будущее, зачастую именно они создают инновации и дают стране свежие идеи», — подчеркнула директор корпоративного университета Ozon Елизавета Князева.

Она выразила надежду, что стипендия поможет ребятам сосредоточиться на главном в период первого года обучения в вузе — на реализации своих талантов.