Останина отметила, что школа не может отказать будущему первокласснику в зачислении без предложения альтернативы

Депутат Государственной думы Нина Останина рассказала Life.ru , что школа не может отказать будущему первокласснику в зачислении без предложения альтернативы поблизости.

По словам депутата, если в семье несколько детей и один из них уже учится в ближайшей школе, то второго обязаны принять туда же, независимо от класса. Однако при нехватке мест в первом классе учебное заведение может отказать, если ребенок единственный ученик в семье. В таком случае школа должна подсказать родителям, куда можно обратиться.

Останина отметила, что проблема часто возникает в крупных регионах из-за непродуманной оптимизации, которая привела к закрытию маленьких сельских и малокомплектных городских школ.

Депутат подчеркнула, что если родителям все равно отказывают и им приходится возить ребенка учиться за несколько районов, то можно обратиться к губернатору, главе региона, министру, курирующему образование, или профильному комитету Госдумы. Останина заверила, что готова разбирать в ручном режиме любое обращение родителей.

«Просто так футболить ребенка не могут. В данном случае существует отдел департамента образования, в который нужно обращаться», — сказала депутат Госдумы Нина Останина.