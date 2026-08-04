Останина отметила, что школа не может отказать будущему первокласснику в зачислении без предложения альтернативы
Депутат Государственной думы Нина Останина рассказала Life.ru, что школа не может отказать будущему первокласснику в зачислении без предложения альтернативы поблизости.
По словам депутата, если в семье несколько детей и один из них уже учится в ближайшей школе, то второго обязаны принять туда же, независимо от класса. Однако при нехватке мест в первом классе учебное заведение может отказать, если ребенок единственный ученик в семье. В таком случае школа должна подсказать родителям, куда можно обратиться.
Останина отметила, что проблема часто возникает в крупных регионах из-за непродуманной оптимизации, которая привела к закрытию маленьких сельских и малокомплектных городских школ.
Депутат подчеркнула, что если родителям все равно отказывают и им приходится возить ребенка учиться за несколько районов, то можно обратиться к губернатору, главе региона, министру, курирующему образование, или профильному комитету Госдумы. Останина заверила, что готова разбирать в ручном режиме любое обращение родителей.
«Просто так футболить ребенка не могут. В данном случае существует отдел департамента образования, в который нужно обращаться», — сказала депутат Госдумы Нина Останина.