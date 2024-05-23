Основатель Insperia Солдаева: ассоциации — хороший способ запоминания информации во время подготовки к ЕГЭ
Основатель онлайн-школы ЕГЭ Insperia Анна Солдаева в разговоре с изданием Life дала советы школьникам, как лучше запомнить информацию перед сдачей экзаменов. Первым делом эксперт призвала забыть про зубрежку, сделав процесс заучивания интересным.
Наиболее эффективным способом запоминания информации Солдаева назвала ассоциации. Она пояснила, что человеческий мозг лучше запоминает информацию, когда она имеет эмоциональную окраску. Таким образом можно легко выучить цифры, даты, правила и исключения в языках.
Другим способом запоминания является четко выстроенная система. Хороший инструмент, помогающий упорядочить знания, — mind-карты (mindmaps). С помощью таких шпаргалок легко и быстро структурируется любая информация.