«Осенняя школа» открылась в Москве для желающих научиться бизнесу в Евразии

пресс-служба АНО «Евразия»
Фото: пресс-служба АНО «Евразия»

В Москве начали обучать успешному ведению бизнеса в странах Евразии. Для этого на базе МГИМО открыли «Осеннюю школу» университета «Евразия», а первыми студентами стали около 100 человек из России и стран ближнего зарубежья.

«Самое важное, когда ты приходишь в другую страну — понимать, как они думают, как они обсуждают какие-то идеи, как приходит то или иное решение, как оно реализуется. <…> Вот на этом делаем акцент», — рассказал научный руководитель университета, депутат Госдумы Борис Чернышов.

Студенты учатся в течение пяти дней. Кроме лекций в программу входят мастер-классы, интеллектуальные игры и стратегические сессии. Выпускники программы смогут попасть на стажировку в крупные компании и получить гранты на реализацию собственных бизнес-идей.

пресс-служба АНО «Евразия»
Фото: пресс-служба АНО «Евразия»
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пресс-служба АНО «Евразия»
Фото: пресс-служба АНО «Евразия»
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пресс-служба АНО «Евразия»
Фото: пресс-служба АНО «Евразия»
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пресс-служба АНО «Евразия»
Фото: пресс-служба АНО «Евразия»
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«Важно, что мы даем площадку, на которой представители разных государств нашего евразийского пространства могут работать вместе, могут обмениваться идеями», — заявил заместитель директора Евразийского учебного института МГИМО Олег Барабанов.

Набор слушателей на четыре потока обучения проводится в течение всего года. Следующий модуль — уже этой зимой. Подробности — на сайте университета.

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