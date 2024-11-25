В Москве начали обучать успешному ведению бизнеса в странах Евразии. Для этого на базе МГИМО открыли «Осеннюю школу» университета «Евразия», а первыми студентами стали около 100 человек из России и стран ближнего зарубежья.
«Самое важное, когда ты приходишь в другую страну — понимать, как они думают, как они обсуждают какие-то идеи, как приходит то или иное решение, как оно реализуется. <…> Вот на этом делаем акцент», — рассказал научный руководитель университета, депутат Госдумы Борис Чернышов.
Студенты учатся в течение пяти дней. Кроме лекций в программу входят мастер-классы, интеллектуальные игры и стратегические сессии. Выпускники программы смогут попасть на стажировку в крупные компании и получить гранты на реализацию собственных бизнес-идей.
«Важно, что мы даем площадку, на которой представители разных государств нашего евразийского пространства могут работать вместе, могут обмениваться идеями», — заявил заместитель директора Евразийского учебного института МГИМО Олег Барабанов.
Набор слушателей на четыре потока обучения проводится в течение всего года. Следующий модуль — уже этой зимой. Подробности — на сайте университета.
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«Осенняя школа» открылась в Москве для желающих научиться бизнесу в Евразии
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