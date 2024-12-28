Оптимизировать учебные программы предложили в Ассоциации родительских комитетов

Председатель «Ассоциации родительских комитетов и сообществ» Ольга Леткова выразила мнение, что современные школьники испытывают чрезмерную учебную нагрузку, вызванную несоответствием учебных программ уровню их развития и возрасту. В разговоре с Life она подчеркнула, что детей перегружают информацией, которая зачастую не имеет практического значения для их обучения.
Эксперт предложила оптимизировать учебные программы, исключив ненужные элементы. Родители пытаются справляться с проблемой разными способами: одни сами учат детей основам, другие обращаются к услугам репетиторов. Специалист уверена, что изменения нагрузки у школьников требуют законодательного регулирования.
Депутат Госдумы Михаил Берулава поддержал идею пересмотра содержания школьных предметов и учебников. Он также отметил, что российские академии образования должны активнее участвовать в научных исследованиях, направленных на облегчение учебного материала.
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