Опрос SuperJob: 57% россиян поддержали возвращение оценок за поведение в школах

Более 57% родителей поддержали возвращение оценок за поведение в российские школы. При этом отцы одобряют эту идею чаще матерей, сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на результаты опроса сервиса SuperJob.
Опрошенные заявили, что на сегодняшний день в школах «стало много хулиганов». Однако каждая третья мать ученика сомневается в целесообразности возвращения оценок за поведение.
Отмечается, что среди учителей эту инициативу поддержали 69%.
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