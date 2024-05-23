Опрос SuperJob: 57% россиян поддержали возвращение оценок за поведение в школах

Более 57% родителей поддержали возвращение оценок за поведение в российские школы. При этом отцы одобряют эту идею чаще матерей, сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на результаты опроса сервиса SuperJob.

Опрошенные заявили, что на сегодняшний день в школах «стало много хулиганов». Однако каждая третья мать ученика сомневается в целесообразности возвращения оценок за поведение.

Отмечается, что среди учителей эту инициативу поддержали 69%.

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