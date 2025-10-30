Опрос KP.RU: 55% россиян поддержали ограничение по поступлению в вузы абитуриентов с низкими баллами ЕГЭ

Минобрнауки предлагает отказаться от выделения платных мест на направлениях, куда поступают абитуриенты со средним баллом за ЕГЭ ниже 50. По итогам опроса сайта KP.RU , больше половины россиян поддерживают эту идею.

Около 55% респондентов считают, что если ребенок плохо учится и сдает экзамены, то не нужно «проталкивать» его в вуз, пусть даже платно. Они полагают, что высшее образование должно быть доступно только одаренным ребятам, а не всем желающим.

Однако 43% опрошенных считают, что ограничения для поступления на платное отделение в вуз не нужны. Они полагают, что ребенок в школе мог «запустить» какие-то предметы, но это не значит, что он глуп.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 5,6 тысячи человек.