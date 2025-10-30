Опрос KP.RU: 55% россиян поддержали ограничение по поступлению в вузы абитуриентов с низкими баллами ЕГЭ
Минобрнауки предлагает отказаться от выделения платных мест на направлениях, куда поступают абитуриенты со средним баллом за ЕГЭ ниже 50. По итогам опроса сайта KP.RU, больше половины россиян поддерживают эту идею.
Около 55% респондентов считают, что если ребенок плохо учится и сдает экзамены, то не нужно «проталкивать» его в вуз, пусть даже платно. Они полагают, что высшее образование должно быть доступно только одаренным ребятам, а не всем желающим.
Однако 43% опрошенных считают, что ограничения для поступления на платное отделение в вуз не нужны. Они полагают, что ребенок в школе мог «запустить» какие-то предметы, но это не значит, что он глуп.
Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 5,6 тысячи человек.