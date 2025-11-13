Оплатить обед и научить финансовой грамотности. Школы Подмосковья подключились к «Классной карте»

Система питания «Классная карта» заработала во всех муниципальных школах Подмосковья. Теперь родители могут отслеживать траты детей, запрещать вредную еду и пополнять баланс в несколько кликов.

Цель проекта заключается в том, чтобы научить детей ответственно обращаться с деньгами в безопасной финансовой среде. Родители могут в любой момент узнать историю покупок, проверить остаток и пополнить баланс, а если школьник увлекся сладостями — напомнить о правильном питании.

«Это не только безналичная оплата, это система, которая работает онлайн», — рассказала мать одного из ребят Ирина Медведева.

Присоединиться к проекту можно всего в три шага: согласиться на обработку персональных данных школьника, создать личный кабинет в системе «Классная карта» и прикрепить лицевой счет к собственной карте. Пополнить баланс так же просто: через личный кабинет, банкоматы, платежные терминалы.

«Детская СберКарта — это полноценный взрослый инструмент расчетов. Она позволяет школьникам погрузиться во взрослый мир финансов, планировать свои расходы, бюджет. А для родителей это инструмент контроля транзакций ребенка и формирование у него полезных финансовых привычек», — заявил заместитель председателя Среднерусского банка Сбербанка Вадим Лушин.

Проект запущен в более чем 70 регионах России. В Московской области к нему подключились полторы тысячи школ и более миллиона пользователей.