Омбудсмен Волынец заявила, что молодежь должна выбирать профессию по желанию, а не принуждению

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец поделилась с Общественной службой Новостей мыслями о том, какие есть преимущества и недостатки введения уроков трудовой грамотности в школах, а также обозначила главные цели профориентации учеников.

Ранее Нина Кузьмина, председатель ФНПР, предложила ввести в школах уроки трудовой грамотности и позволить работодателям заключать со школьниками ученические договоры на потенциальное трудоустройство с отложенным началом работы.

По мнению Волынец, проблема заключается не столько в профориентации или получении образования, сколько в рисках, связанных с неверным выбором профессии. Она считает, что привлекательность профессий для молодежи должна определяться уровнем заработной платы и условиями труда, а не принуждением к отработке средств, потраченных на обучение.

«Если кого-то принудительно заставляют отработать средства, вложенные в обучение, возникает много вопросов, например, какая будет зарплата? Если человек будет вынужден пойти на эту работу на конкретное предприятие, то, где гарантия, что это не заведомо низкая зарплата», — отметила Волынец.

Она подчеркнула, что, с одной стороны, стране нужны работники рабочих профессий, но, с другой стороны, невозможно заставить людей без образования работать в этих сферах, если они могут найти работу в качестве курьеров или на других неквалифицированных должностях.