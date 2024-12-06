Омбудсмен Володарский: цифровое портфолио с технологиями ИИ сможет заменить единый госэкзамен

Сегодня многие высшие учебные заведения России недовольны результатами единого государственного экзамена (ЕГЭ), поэтому рассматриваются способы перехода на альтернативную систему. Один из вариантов может заключается в создании цифрового портфолио, который будет сопряжен с технологиями искусственного интеллект. Об этом заявил омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в интервью Общественной Службе Новостей .

«ИИ не подлавливает на незнании, а, наоборот, выявляет знания, которые необходимы для поступления в вузы, а также дает рекомендации, как улучшить свои данные», — отметил специалист.

Он добавил, что в цифровое портфолио будут поступать данные контрольных работ по всем изученным модулям. На основании этой информации нейросеть подсветит пробелы в знаниях и поможет определиться с пятью учебными заведениями для поступления, подчеркнул Володарский.