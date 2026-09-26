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    Омбудсмен Володарский предупредил о выгорании детей при ранней подготовке к школе

    Из-за ранней подготовки к школе дети могут устать от учебы еще до первого класса. Об этом рассказал омбудсмен в сфере образования Амет Володарский, сообщает Общественная Служба Новостей.

    Володарский рассказал, что до 2014 года у детских садов не было образовательного стандарта. Затем на фоне опасений по поводу подготовки будущих первоклассников ввели федеральный государственный образовательный стандарт, обязательный для всех детских садов.

    Омбудсмен отметил противоречие: школы не вправе ограничивать прием в первый класс, но некоторые из них проводят собеседования и экзамены. При этом умение читать и писать не делает подготовку детей одинаковой.

    По словам Володарского, из-за чрезмерной нагрузки часть детей приходит в первый класс уставшей и уже не хочет ходить в школу.

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    Pogiba Alexandra/news.ru

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