Омбудсмен Володарский отметил, что новые правила приема в вузы повлияют на профессиональный рынок

Изменения в системе высшего образования, связанные с ограничением количества платных мест в вузах, могут улучшить качество подготовки специалистов и удовлетворить государственные потребности в определенных профессиях. Кроме того, нововведения помогут удержать студентов из регионов в своих городах. Такую точку зрения озвучил омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в беседе с ИА НСН .

Минобрнауки разработало методику государственного распределения коммерческих мест между вузами. До 2025 года учебные заведения самостоятельно определяли количество студентов на платной основе и направления подготовки. Теперь для более чем 40 специальностей число платных мест будет соответствовать среднему количеству студентов-«платников» за последние два года в вузе. Однако если средний балл ЕГЭ у «платников» прошлых лет был ниже 50, то платные места на эти направления будут закрыты.