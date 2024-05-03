Омбудсмен Мишонова: уроки труда в школах будут включать робототехнику и 3D-моделирование | 360°

Образование 03 мая 2024, 13:59 Омбудсмен Мишонова: уроки труда в школах будут включать робототехнику и 3D-моделирование

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Детский омбудсмен Ксения Мишонова рассказала об организации преподавания уроков труда, которые вернут в школы с предстоящего учебного года. Занятия объединят несколько направлений, отметила эксперт в эфире радиостанции Sputnik.

По ее словам, дисциплина будет включать робототехнику, компьютерную графику, 3D-моделирование, макетирование и прототипирование. Кроме того, дети познакомятся с технологиями обработки материалов и пищевых продуктов.

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Мишонова также отметила, что на выбор возможно изучение животноводства, растениеводства и автоматизированных систем. При этом от строгого разделения уроков для мальчиков и девочек решили отказаться.