Омбудсмен Ярославская Москвы посоветовала молодым учителям найти «свою школу»

Молодым специалистам необходимо найти подходящее учебное заведение, чтобы сохранять энтузиазм в работе. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

По словам детского омбудсмена, все школы разные, поэтому начинающему педагогу важно подобрать место, где его «глаза всегда будут гореть». Ярославская отметила, что вместе с развитием общества неизбежно меняется и учительство.

Кроме того, омбудсмен подчеркнула важность непрерывного самообразования. По ее оценке, лучший преподаватель продолжает учиться на протяжении всей жизни, а от педагогов, которые отказываются от собственного развития, следует бежать.