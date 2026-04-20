Ольга Абрамовских стала новым ректором Южно-Уральского медицинского университета

В Челябинске стало известно о кадровом назначении в Южно-Уральском государственном медицинском университете (ЮУГМУ). Новым ректором стала Ольга Абрамовских, сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Абрамовских — выпускница Челябинской государственной медицинской академии (ныне ЮУГМУ), которую окончила с отличием по специальности «Педиатрия». Затем она прошла профессиональную переподготовку по направлениям «Клиническая лабораторная диагностика» и «Бактериология».

В 2016 году ей присвоили ученое звание доцента по специальности «Клиническая иммунология, аллергология». Абрамовских долгое время работала в НИИ иммунологии университета и является автором множества научных публикаций, в том числе в международных изданиях.