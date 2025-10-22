Около 50 педагогов обменялись опытом изучения филологии на Республиканском семинаре в Йошкар-Оле

В Йошкар-Оле прошел Республиканский семинар для учителей русского языка и литературы на базе Марийского института образования. Мероприятие было посвящено «Эффективным формам актуализации изучения филологических дисциплин». В семинаре участвовали около 50 педагогов из Марий Эл. Об этом сообщило ИА «МариМедиа» со ссылкой на представителей регионального Минобрнауки.

Участники семинара обсудили методики, которые делают уроки русского языка и литературы увлекательными, а также эффективные подходы к подготовке учеников к итоговому сочинению и ГИА. Кроме того, учителя поговорили о том, как дебаты влияют на развитие критического мышления и коммуникативных навыков у школьников.

Одним из ярких моментов семинара стал фрагмент литературной гостиной, подготовленный учащимися гимназии «Синяя птица». Мероприятие было посвящено Дню Царскосельского лицея.