Общественник Кравченко напомнила о появлении семьеведения в расписании школьников

Председатель комиссии Общественной палаты России по просвещению и воспитанию Наталья Кравченко в беседе с « ФедералПресс » рассказала, какие нововведения ждут школьников в учебном году.

По словам эксперта, в расписании старшеклассников появится курс «Семьеведение». Занятия будут проходить во время «Разговоров о важном». Подросткам расскажут об общественной роли семьи, ведении домашнего хозяйства и психологии отношений, пояснила Кравченко.

Она также напомнила, что предмет «Технология» переименовали в «Труд». Обновленное содержание включает больше сведений о современных профессиях.