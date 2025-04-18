Обновленный музей космоса открылся в Красногвардейском районе Петербурга

Обновленный музей космоса имени К. Э. Циолковского начал работу в школе № 521 в Красногвардейском районе. Участником торжественной церемонии открытия стал Герой России, космонавт Андрей Борисенко. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Музей на базе образовательного учреждения существует с 1964 года и хранит уникальные экспонаты: письма и открытки от внука Циолковского, автографы покорителей космоса, предметы, которые были в космосе. Центральную часть экспозиции занимает бюст ученого.

Кроме того, на территории школы планируют установить памятник Константину Циолковскому — основоположнику космонавтики в нашей стране.