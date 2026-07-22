Новый студенческий кампус построят в Академическом районе Екатеринбурга

Губернатор Свердловской области Денис Паслер и ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров договорились о строительстве нового студенческого кампуса. Он может появиться в Академическом районе Екатеринбурга, сообщил «ФедералПресс» .

«С Алексеем Геннадиевичем обсудили перспективу создания студенческого кампуса РАНХиГС в Екатеринбурге. Площадкой может стать растущий Академический район. Такой масштабный проект возможно реализовать только в сотрудничестве с федеральными властями», — отметил Паслер в своем Телеграм-канале.

Концепцию кампуса РАНХиГС разрабатывает самостоятельно. Сотрудничество университета с правительством области позволит создать в Екатеринбурге мощную образовательную инфраструктуру. В Уральском институте управления — филиале РАНХиГС — учатся более 2,4 тысячи будущих специалистов.