Новый сезон стипендиального конкурса «Система» стартовал в Москве

Новый сезон всероссийского стипендиального конкурса «Система» стартовал в Москве. Его участники защищают собственные проекты и получают шанс не только заработать стипендию, но и устроиться на перспективную работу.

«Когда ребята видят применение своим навыкам, они понимают, зачем они осваивают то или иное направление подготовки, они видят не просто работодателя, а за этим работодателем и внимание, и ценность», — подчеркнул проректор по образованию Университета науки и технологий МИСИС Андрей Воронин.

В этом году возможность проявить себя получили студенты не только вузов, но и колледжей. Организовал проект благотворительный фонд «Система» при поддержке цифровой экосистемы МТС.