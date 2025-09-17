Новый сезон стипендиального конкурса «Система» стартовал в Москве
Новый сезон всероссийского стипендиального конкурса «Система» стартовал в Москве. Его участники защищают собственные проекты и получают шанс не только заработать стипендию, но и устроиться на перспективную работу.
«Когда ребята видят применение своим навыкам, они понимают, зачем они осваивают то или иное направление подготовки, они видят не просто работодателя, а за этим работодателем и внимание, и ценность», — подчеркнул проректор по образованию Университета науки и технологий МИСИС Андрей Воронин.
В этом году возможность проявить себя получили студенты не только вузов, но и колледжей. Организовал проект благотворительный фонд «Система» при поддержке цифровой экосистемы МТС.
«Стипендиальная программа реализована как программа поддержки талантов из регионов страны, которые имеют возможность поделиться своими идеями в рамках конкурса», — рассказала директор центра социальных и благотворительных программ экосистемы оператора Ольга Юркова.
Проекты можно представить в одной из 15 номинаций. Заявки на участие принимаются до 10 ноября.