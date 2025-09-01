Новый образовательный комплекс открыли в Красногорске

Школьники и детсадовцы Красногорска получили подарок ко Дню знаний: в городе открылся новый образовательный комплекс. Его площадь — семь тысяч квадратных метров, а принять он сможет до 420 воспитанников.

«Здесь ребята будут не только познавать науки, но и получать дополнительное образование — спортивное, творческое, техническое. То есть все сделано для того, чтобы ребята росли активными и творческими», — рассказала директор школы Марина Иванова.

Для этого учебные классы оснастили интерактивными досками, построили несколько актовых, музыкальных и спортивных залов. Дети смогут изучать окружающий мир с помощью чашек Петри, объемных демонстрационных моделей, рельефных глобусов и другого оборудования. Для благоприятного микроклимата в здании установили 11 ультразвуковых увлажнителей.