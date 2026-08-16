Новый ГОСТ на общие тетради заработал в России

В России заработал новый ГОСТ на общие тетради, введенный с 1 июля. РИА «Новости» после ознакомления со стандартом сообщило, что стало больше вариантов и по размеру, и по количеству листов.

«Новый ГОСТ позволяет делать такие тетради тоньше, чем предыдущий — от 30 до 120 листов. Прежний стандарт от 1990 года ограничивал минимальное число листов 48 страницами», — говорится в материале.

Кроме того, определенным нормам должны соответствовать линии, размеры полей и клеток тетрадей. По новым стандартам ширина между стройками в тетрадях в линейку может варьироваться от шести до девяти миллиметров, а размер клетки — от 3×3 миллиметра до 7×7.

Толщина линий может составлять от 0,1 до 0,4 миллиметра. Если говорить о палитре, то они могут быть серого, синего, голубого, фиолетового и зеленого цвета. При этом интенсивность линий должна быть одинаковой на всех страницах.

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