Новый детский сад откроют в микрорайоне Нагорное в Мытищах в сентябре

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Новый детский образовательный комплекс в Мытищах примет дошкольников и учеников начальных классов 2 сентября. Современный детский сад на 510 мест построили в микрорайоне Нагорное.

Детский сад построили в жилом комплексе «Датский квартал». Фасад здания разделен на отдельные фрагменты в соответствии с функциональным зонированием. Общая площадь здания порядка семи тысяч квадратных метров. Там будут заниматься первоклассники и ученики начальной школы, для которых рядом строится другой корпус.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая посетила стройплощадку. Проект реализуются в рамках госпрограммы Московской области «Образование Подмосковья».

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