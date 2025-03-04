Новые стандарты диагностики промышленного оборудования создают в России

Комплексную систему повышения квалификации разработали в России в сфере диагностики и обслуживания оборудования на предприятиях. Новые стандарты удалось сформировать благодаря многолетнему уникальному опыту российской компании.

Курс разработан для развития навыков углубленной диагностики технических специалистов. В него входят как теоретические, так и практические занятия, в том числе работа с высокотехнологичными приборами.

«Современные методики, основанные на опыте ведущих экспертов, гораздо эффективнее и способствуют созданию профессионального сообщества, готового даже к самым большим вызовам», — заявил гендиректор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

По его словам, в сфере профессионального образования не должно быть конкуренции, поскольку от квалификации сотрудников зависит развитие всей отрасли. Поэтому специалисты компании активно делятся опытом на лекциях, отраслевых форумах и конференциях.