Новую линейку единых учебников по истории для 5-9-х классов презентовали в России

В пресс-центре ТАСС 30 августа провели презентацию новой линейки единых учебников по истории. Они предназначены для 5-9-х классов и учреждений среднего профессионального образования.

В мероприятии приняли участие помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, министр просвещения Сергей Кравцов, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, вице-президент РАН, директор Института археологии РАН Николай Макаров, гендиректор издательства «Просвещение» Наталья Третьяк и генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

Вопрос по производству единой линейки учебников по истории решали более 10 лет. Только в 2013 роду было 65 учебников, рекомендованных для 10-го класса. К 2020-му их количество снизилось до трех.

В последние годы глава Минпросвещения лично курировал вопрос. Работу над материалами вели сутками и выполнили в кратчайшие сроки. Теперь исторические дискуссии и принятие единого мнения позади, а главное — учебники интересны для чтения.

Цена на них с учетом доставки до региона составит всего 209 рублей. При их изготовлении использовали мягкую бумагу, переплет и QR-коды, благодаря которым ученики могут обратиться к архивной и музейной информации.

В учебники добавили рекомендации по фильмам и спектаклям, полностью модернизировали их содержание, авторы подобрали свыше 2000 иллюстраций. Отдельное внимание уделили рубрике «Честь и слава Отечества» и добавили порядка 100 уникальных исторических карт.

С сентября стартует апробация учебников в школах разных регионов России. Учебный год используют, чтобы учесть мнения учителей. После декабря при необходимости начнут вносить коррективы.

Тираж учебников — 16 миллионов экземпляров. К следующему году его подготовят полностью и доставят во все учебные заведения.