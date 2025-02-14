Новая система стажировок для студентов колледжей запущена в Московском регионе
Систему стажировок для студентов средних специальных учебных заведений запустили на Московском заводе смазочных материалов. Учащиеся смогут на практике познакомиться с технологическими процессами, а также приобрести необходимые профессиональные умения и навыки.
Практическая подготовка для старшекурсников проходит на площадке научно-исследовательского центра предприятия.
«Мы интегрируем современные технологии в образовательный процесс, чтобы подготовить высококлассных специалистов», — подчеркнул гендиректор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.
По его словам, благодаря сочетанию теории и практики повышается и интерес студентов к обучению.
«Знакомясь с актуальными задачами бизнеса, наши учащиеся могут выстроить четкую карьерную траекторию и подготовиться к успешной профессиональной деятельности», — добавила директор Щелковского колледжа Флора Бубич.
Она отметила, что взаимодействие с ведущими компаниями открывает перед учебными заведениями уникальные возможности.