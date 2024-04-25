Нижегородское Минобрнауки: около 25 тысяч человек стали участниками проекта «Профессионалитет» | 360°

Образование 25 апреля 2024, 14:36 Нижегородское Минобрнауки: около 25 тысяч человек стали участниками проекта «Профессионалитет»

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Единый день открытых дверей в рамках федерального проекта «Профессионалитет» состоялся в Нижегородской области. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на данные регионального министерства образования и науки.

Согласно данным ведомства, заведения среднего профессионального образования организовали различные тематические мероприятия. Их участниками стали более 25 тысяч местных жителей.

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Во время встреч студенты колледжей рассказывали гостям об особенностях учреждений, специальностях и качестве обучения.