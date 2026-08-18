Нижегородские выпускники все чаще отдают предпочтение вузам родного региона

Заместитель председателя правительства Нижегородской области Екатерина Солнцева заявила, что выпускники школ все чаще выбирают местные вузы. Это свидетельствует о повышении качества образования в регионе, подчеркнула она на Областном педагогическом форуме в Нижнем Новгороде, привело слова ИА «Время Н» .

Солнцева обратила внимание на тесное сотрудничество между школами и университетами. Она призвала педагогов к более активному взаимодействию в рамках коммуникации «школа — университет».

В Нижегородской области насчитывается 32 вуза. В ходе приемной кампании 2026 года заметен повышенный интерес выпускников школ к местным образовательным учреждениям. Екатерина Солнцева отметила заслуги педагогов в этом достижении.

Ранее сообщалось, что три четверти выпускников нижегородских вузов остаются работать в родном регионе.