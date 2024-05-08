Необходимости в репетиторах перед ЕГЭ стало меньше | 360°

Образование 08 мая 2024, 03:00 Необходимости в репетиторах перед ЕГЭ стало меньше Директор школы Булаева: необходимость в репетиторах перед ЕГЭ снизилась РИА «Новости»

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Изменения в системе обучения в 11-х классах столичных школ привели к тому, что необходимости в дополнительных занятиях с репетиторами у выпускников почти нет. Об этом рассказала директор «Школы в Некрасовке» Майя Булаева.

Изменения действуют с прошлого учебного года. Согласно им, в последние полгода обучения дети сосредотачиваются на подготовке к выпускным экзаменам. Обучение строится в формате тренингов.

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«Уверена, что благодаря именно этой новой системе подготовки мы получили девять 100-балльников. Такого количества ребят, сдавших ЕГЭ по одному из предметов на 100 баллов, у нас не было никогда. Очень горжусь ребятами и очень благодарна за тот формат, который был им предложен», — рассказала Булаева.

В старших классах Москвы шесть направлений: медицина, IT, предпринимательство, медиа, психолого-педагогическое и инженерное направление.