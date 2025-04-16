Нейропсихолог Петровская: нормы на выполнение домашнего задания — шпаргалка для родителей

В России установили допустимое время для выполнения домашних заданий учениками 1–4-х классов. Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2025 года. Нейропсихолог и член Союза охраны психического здоровья человека Нина Петровская в беседе с «Москвой 24» заявила, что установленные рамки положительно скажутся на родителях, поскольку помогут им организовать режим выполнения домашней работы.

По мнению специалиста, школьные задания полезны для детей, так как развивают их способности. При контроле занятости на их выполнения у ребенка наоборот появится больше свободного времени.

«Инструмент надо рассматривать как шпаргалку, которая поможет родителям организовать режим выполнения уроков», — отметила Петровская.

По рекомендациям Минпросвещения, первоклассники должны тратить на уроки не более часа в день, второклассники и третьеклассники — до полутора часов, а четвероклассники — до двух. За соблюдением норм будут следить школы.