Назван проходной балл для поступления на бюджет в МГУ

Ректор Садовничий: для поступления на бюджет в МГУ нужно 86,10 балла

Фото: РИА «Новости»

Средний результат ЕГЭ для поступления в Московский государственный университет на бюджетную основу в 2024 году достиг 86,10 балла. Это «несколько выше» по сравнению с прошлым годом, сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий. Его процитировало РИА «Новости».

«У нас на некоторых факультетах баллы ЕГЭ должны быть не ниже чего-то. Поэтому в целом обеспечивают средний балл ЕГЭ», — сказал Садовничий.

Говоря о статистике, он отметил, что в 2023 году средний балл ЕГЭ для поступления в МГУ на бюджет составлял 84,94 балла, а в 2022 году поднялся до 86,38.

Российские вузы снизили требования по баллам ЕГЭ для абитуриентов, которые выбирают для обучения технические факультеты. Бюджетные места заняли студенты, сдавшие математику и физику хуже, чем выпускники школ 2021 года.

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